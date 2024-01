Torritesi generosi. Riempite 22 calze

La Befana è stata "buona" a Torrita di Siena grazie alla generosità di quei torritesi che si sono messi una mano nel cuore scegliendo di fare un piccolo ma comunque significativo gesto; ma anche per merito di tutte quelle persone che hanno voluto dedicare del tempo, che è sempre qualcosa di particolarmente prezioso, per la riuscita del progetto. Per queste festività è stata riproposta l’iniziativa de "La calza appesa", idea che ha messo insieme alcuni associazioni torritesi, e quindi Misericordia, Pubblica Assistenza, Auser con il contributo fondamentale dei torritesi che hanno acquistato del materiale, nei negozi di Torrita e Montefollonico, per riempire le calze: dalle matite ai pennarelli fino ai quaderni, indispensabili per la scuola, ma anche dolciumi perché ci vuole sempre qualcosa di goloso per salutare la fine delle vacanze e il ritorno a scuola. Materiale che ha permesso di riempire 22 calze, grazie alle associazioni coinvolte, che andranno a regalare un sorriso ai bambini delle famiglie meno abbienti che risiedono nel territorio comunale. E, a proposito di associazioni protagoniste il 6 gennaio, a Chianciano Terme torna oggi uno degli appuntamenti tradizionali di inizio anno, la festa nel centro storico con la Befana. Un evento che vede in prima linea un bel numero di realtà locali e i commercianti del centro storico che offriranno la tradizionale "calzina" e la merenda per la gioia dei più piccoli. Una giornata che, si spera nella bontà del clima, inizierà alle ore 15.30 nel centro storico con la passeggiata urbana, storie e fiabe. A Sinalunga, invece, prosegue la magia del Natale con il presepe vivente alle ore 18 alla Collegiata di San Martino, iniziativa a cura della Parrocchia, in collaborazione con la Pro Loco Bettolle e la compagnia teatrale "Bucchero".

L.S.