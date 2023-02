Torrita, l’aglione della Valdichiana da Amadeus grazie a Deborah

Torrita di Siena protagonista domenica sera in tv ai "Soliti ignoti - Il ritorno", la popolare trasmissione di Rai Uno condotta da Amadeus. Tra i partecipanti c’era infatti Deborah Cacciatore, 38 anni, produttrice di aglione nel paese della Valdichiana. Dopo la presentazione di Deborah, i concorrenti hanno chiesto l’aiuto, l’ultimo a loro disposizione. La giovane donna ha così svelato la sua passione per l’Inter, regalando una felice sorpresa ad Amadeus (noto tifoso nerazzurro) ma è stato l’ultimo indizio a rivelarsi decisivo: "E’ l’incubo di ogni vampirone", ha detto Deborah. I concorrenti non hanno avuto più dubbi, indovinando che era proprio lei a coltivare l’aglione (il "valore" riportato nel passaporto era di cinquemila euro). Dopo l’immancabile "sì, sono io", Cacciatore ha spiegato le caratteristiche dell’aglione, prodotto chianino che sta avendo un grande successo anche altrove. Una varietà più grande dell’aglio tradizionale e "a prova di bacio" come ha giustamente ricordato Amadeus. L’aglione, infatti, i buongustai lo sanno, è più digeribile e con un sapore più delicato. Originaria della Lombardia (provincia di Como), Deborah si è trasferita a Torrita dopo aver conosciuto il compagno Marco Checconi, torritese, con cui ha avuto due bambini. Checconi è una figura molto importante all’interno di questa azienda che produce circa 150 quintali di aglione, quasi tutti a Torrita di Siena salvo una piccolissima parte nel territorio comunale di Montepulciano. Una realtà in crescita e che ha portato il proprio aglione a farsi conoscere anche nella grande distribuzione.

Luca Stefanucci