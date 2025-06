Torrita, la casa del Blues. È tempo di grande musica

Meno due. Giovedì si aprirà ufficialmente l’edizione numero 37 del Torrita Blues. La serata inaugurale, con la tradizionale cena in piazza, vedrà esibirsi Danilo Staglianò, chitarrista torritese e The Twisters with Alice Violato, band veneta che unisce blues, funky e soul. Venerdì 27 giugno Carlo Poddighe porterà sul palco il suo originale progetto one man show sotto il nome di SuperEgo imbracciando chitarra, batteria e tastiera, strumenti che accompagneranno la sua voce.

Seguirà The Kings of Blues, super-band dagli Usa formata da Vasti Jackson, Waldo Weathers, Tony Coleman, Russell Jackson, Kenny "Blues Boss" Wayne. Nomi prestigiosi per un concerto su cui c’è molta attesa. Sarà invece tutta italiana la serata conclusiva di sabato 28 giugno: si parte con "Best of Blues" con Federico Zampaglione, il leader dei Tiromancino insieme al pianista e cantante Mario Donatone. Conclusione con l’omaggio a Pino Daniele con "Blues for Pino" che vedrà Osvaldo Di Dio e musicisti storici di Pino Daniele come Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Lele Melotti e Rosario Jermano esibirsi sul palco. La mattina (ore 11.30) al teatro degli Oscuri la presentazione del libro "Yes I Know... Pino Daniele" di Carmine Aymone.

Un evento la cui presentazione ufficiale è avvenuta recentemente a Montepulciano, alle Cantine Dei (nella foto), una delle realtà di spicco del Vino Nobile, con la padrona di casa Caterina Dei che ha cantato brillantemente dal vivo alcune canzoni. Fino alle 23.30 di stasera si potranno acquistare i biglietti online, successivamente la vendita sarà alle casse la sera dei concerti.

L.S.