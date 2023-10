Sabato 14 e domenica 15 ottobre tornano, per la dodicesima edizione, le Giornate FAI d’autunno. Durante il fine settimana saranno proposte speciali visite a contributo libero in 700 luoghi straordinari in oltre 350 città d’Italia, spesso inaccessibili o semplicemente insoliti. In Toscana saranno aperti 25 luoghi di cui 7 borghi. In provincia il luogo Fai sarà il Borgo medievale di Torrita di Siena.