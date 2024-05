Il sabato è andato in archivio tra premiazioni, scrittori protagonisti, le bancarelle dove curiosare tra un libro e un altro. Oggi giornata di chiusura de ’Il borgo dei libri’ a Torrita di Siena, nel centro storico. Dopo l’apertura della fiera del libro, alle 10.30, Dino Marchese presenta ’Libera nel vento: a cavallo verso Santiago di Compostela’. Attesa tra gli appassionati per l’incontro (ore 11, in collaborazione con ’I Culturativi’) con Pierdante Piccioni, il medico che ha ispirato la serie tv di grande successo, ’Doc – Nelle tue mani’, autore con Pierangelo Sapegno del libro ’Io ricordo tutto’. Su Ghino di Tacco, personaggio tra l’altro legato a Torrita, è incentrato il libro che Elide Ceragioli presenta alle 12. L’appuntamento organizzato dall’associazione I Culturativi ’Il giallo universale, un genere letterario per bambini, ragazzi e adulti’ (ore 15.30), vedrà la partecipazione degli autori Fabio Mundadori, Paola Iannelli, Paolo Regina, Simona Teodori, Luca Ongaro. Ma oggi (ore 17) ci sarà anche Eugenio Giani, governatore della Regione Toscana, in veste anche di autore, con il testo ’Cosimo I De Medici, il padre della Toscana moderna’. Il programma completo è sul sito della manifestazione.

L.S.