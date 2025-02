Torre, si parla di violenza sulle donne. Domani sera corso di autodifesa in società

Le Contrade da sempre sono molto sensibili riguardo al tema della violenza sulle donne. Basta pensare che grazie al gruppo donatori di sangue delle 17 Consorelle è stato organizzato e portato avanti un progetto per la formazione di contradaioli che possono essere ’sentinelle’ all’interno del rione, intercettando eventuali situazioni delicate. E divenendo punto di riferimento per le donne.

Nella Torre stasera si svolgerà un incontro importante, che conferma appunto la sensibilità delle Contrade su una questione che è ormai tema costante nelle pagine di cronaca e anche nel nostro tribunale. In programma alle ore 20.30 il cenino sul tema "A cena con… i Donatori". Saranno ospiti la dottoressa Vania Cesaretti e l’avvocato Claudia Bini del Centro antiviolenza "Donna chiama Donna" che relazioneranno appunto sul tema "Violenza sulle donne. La realtà senese". Bini è un punto di riferimento dell’associazione e ha seguito alcuni dei casi più delicati e importanti che ci sono stati nella nostra provincia.

Per restare in tema, un’altra iniziativa, sempre nella Torre, sarà domani dalle ore 20 alle 21.30. Grazie all’iniziativa della Commissione Mutuo Soccorso è stato organizzato il corso di autodifesa che si svolgerà nei locali della società Elefante. Un appuntamento da non perdere per le donne, adulte e anche giovanissime.