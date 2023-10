Torre, blitz dei vandali. Il priore farà denuncia

"Farò denuncia alle forze dell’ordine. C’è un grande rammarico personale e dell’intera Contrada perché vengono nuovamente presi di mira i simboli delle Consorelle, come appunto la fontanina battesimale". Lapidario ma duro il priore di Salicotto Antonio La Marca che aggiunge: "Sarà contro ignoti, non sappiamo chi è stato". Gli autori del blitz proprio nel cuore del rione, accanto alla Società che ha chiuso come sempre intorno alle 1, potrebbero però essere stati ripresi dalle telecamere di videsorveglianza di cui è ricco l’intero centro storico: una volta scattata la denuncia sarà possibile per le forze dell’ordine visionarle. E capire chi, nel cuore della notte di sabato, ha raggiunto piazzetta Franchi, ’anima’ della Torre. E ha impiastricciato l’elefante, unitamente all’area circostante, con una sostanza di colore bianco. Sulle prime sembrava fosse colla, successivamente si è capito che potrebbe trattarsi di acqua e farina. Non toglie la gravità del gesto per Salicotto, tantomeno la denuncia.

Ad accorgersi del blitz alla fontanina, racconta il priore La Marca, sono stati Laura e Alessandro Brocchi, passando dalla piazzetta ieri mattina. Avvertito dell’accaduto, è seguito il tam tam di sdegno nel rione. Perché, appunto, i simboli delle Consorelle non si toccano. Sono sacri. Di recente c’era stata la levata di scudi per uno straniero che aveva lavato i panni alla fontanina dell’Aquila, è toccato anche a quella della Pantera subire uno sfregio. Casi diversi ma egualmente stigmatizzati dal mondo contradaiolo.

"Non sappiamo chi sono gli autori ma persone che abitano proprio lì sono state svegliate nel cuore della notte dai rumori e, affacciandosi, hanno intravisto persone che scappavano", conclude La Marca.

La.Valde.