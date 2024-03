Tornano le uova dell’Ail. Da oggi a domenica in via del Rustichetto

Il prossimo fine settimana tornano a colorare le piazze d’Italia le uova di Pasqua AIL. Un appuntamento più che trentennale per raccogliere fondi da destinare alla ricerca contro le malattie ematologiche e all’assistenza dei malati. I sostenitori dell’Ail potranno dare il loro contributo scegliendo tra le uova di cioccolato e la colomba tradizionale realizzata da Maina. Anche i volontari di Siena AIL saranno in piazza: a Siena in via del Rustichetto, retro Madonna delle Nevi da oggi a domenica e al banchetto saranno presenti, in rappresentanza dell’UOC Ematologia delle Scotte, alcuni medici, biologi, tecnici di laboratorio.