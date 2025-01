Torna Wine&Siena con 600 etichette in mostra

Oltre seicento etichette, centocinquanta aziende, sessanta prodotti gastronomici di eccellenza, masterclass, eventi culturali collaterali come le visite guidate a palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Mps, o al Museo delle Biccherne all’Archivio di Stato. È la cornice in cui si svolge Wine&Siena, il primo appuntamento nazionale della stagione del vino che si svolge nel fine settimana a Siena.

Domani pomeriggio l’inaugurazione a palazzo Patrizi e la cena di gala, sabato e domenica le due giornate espositive al Santa Maria della Scala con le degustazioni aperte fino alle 18, lunedì sempre nel complesso monumentale la giornata dedicata a operatori del settore e stampa specializzata. "Celebriamo la decima edizione, un risultato straordinario che dimostra la solidità dell’evento", spiega Helmut Köcher, patron del Meron Wine&Festival da cui tutto ha avuto origine, grazie alla collaborazione in primis con la Confcommercio (e il suo presidente Stefano Bernardini, che per primo ebbe l’intuizione di portare a Siena la manifestazione), con il Comune e le istituzioni locali.

"Questa città, ricca di storia, arte e passione, è il palcoscenico perfetto per un evento che unisce l’eccellenza vitivinicola con la bellezza del nostro territorio", ha dichiarato la sindaca di Siena Nicoletta Fabio (nella foto).

Nella terra delle grandi Docg (dal Brunello al Nobile, dal Chianti Classico alla Vernaccia), i numeri restano positivi: l’export del settore, in gran parte vino, ha toccato quota 612 milioni di euro nei primi nove mesi dello scorso anno e il Rapporto Ismea- Qualivita 2024 indica come il 48 per cento del totale delle vendite di vini e alimenti Dop/Igp della Toscana, provenga dal Senese.

Rispetto allo scorso anno è stata rimodulata l’organizzazione degli spazi all’interno del Santa Maria della Scala, conservata comunque come sede principe del grande appuntamento. Ci sarà spazio anche per la solidarietà: QuaVio, associazione dedita all’assistenza e alle cure palliative per i malati oncologici, raccoglierà dai produttori “La bottiglia della solidarietà“, da utilizzare poi per una raccolta fondi.

Orlando Pacchiani