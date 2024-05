Torna ’Siena in fiore’. L’edizione primaverile della mostra mercato

Ad una settimana dall’evento, c’è grande attesa per l’edizione primaverile di ’Siena in Fiore’, dal 10 al 12 maggio. L’affascinante mostra mercato di piante e fiori si svolgerà nei Giardini della Fontana di San Prospero, lungo le storiche mura della Fortezza Medicea. Espositori specializzati, piante da giardino e da interni, vasi e accessori da giardinaggio. Una iniziativa che si svolge ormai da alcuni anni con due edizioni, una in primavera e l’altra in autunno e che continua a riscuotere successo fra cittadini e turisti permettendo a vivaisti e attività artigianali di partecipare con la propria produzione florivivaistica. Si terrà dalle 9 alle 19.