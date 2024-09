Torna ’Siena Comics for Kids’. La magia del fumetto in Fortezza

Fumetti, giochi, cosplay, autori, editori. Torna in Fortezza il Siena Comics for Kids, il festival del fumetto per ragazzi, con materiali, eventi e personaggi a loro dedicati. Sabato 5 e domenica 6 ottobre dalle 10 alle 21, tanti appuntamenti con gli autori dei personaggi più amati dal pubblico più giovane, con la possibilità di mettersi alla prova nei tanti laboratori gratuiti all’interno della tensostruttura allestita in Fortezza e di partecipare a corsi più specialistici nella sede dalla Scuola di fumetto e scrittura di Siena, che organizza l’evento insieme al Comune di Siena.

"La manifestazione è un’opportunità unica per scoprire e vivere la magia del fumetto – dichiara l’assessore alle politiche giovanili, Micaela Papi – che può essere anche un importante strumento educativo, perché racconta sogni collettivi". Ospite del primo giorno sarà il creatore della locandina del festival, Giacomo ‘Keison’ Bevilacqua, noto ai più per il personaggio di ‘A Panda piace’. Ospite di domenica, invece, l’attore e doppiatore Riccardo Suarez. Durante i giorni del festival saranno allestiti gli stand espositivi, con fumetti di ogni tipo ma che avranno un unico comune denominatore: il pubblico al quale sono rivolti, ovvero bambini e ragazzi tra i 7 e i 18 anni. Ci saranno anche stand di street food, per rimanere in Fortezza l’intera giornata e seguire tutti gli appuntamenti. E sarà prevista anche un’area dedicata ai giochi e una per i cosplayer. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, rinnova anche il team, che quest’anno affianca alla direzione creativa e organizzativa di Daniele Marotta e Marilena Rossi, della Scuola di fumetto e scrittura, la direzione culturale di Alino, fondatore e figura operativa per venticinque anni di Napoli Comicon.

"Il nostro festival – afferma Marotta – è uno spazio d’incontro per la comunità del territorio, ma è anche il luogo per fare il punto della situazione su quello che sta accadendo sulla scena del fumetto per ragazzi, insieme ad autori di spicco e a tutte le componenti di questo contesto editoriale". Novità di quest’anno, un premio che viene istituito dal festival per le migliori produzioni. "Il fumetto per ragazzi – afferma Alino – è stato assente per molti anni dalle proposte delle case editrici che si sono indirizzate sempre più a un pubblico adulto. Da qualche anno si è riaccesa l’attenzione su questa fascia. E quello di Siena è l’unico festival che se ne occupa in modo specifico".

Riccardo Bruni