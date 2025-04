Torna “Racconti di Palio“, Bianchini martedì al Teatro dei Rinnovati

C’è curiosità intorno alla nuova edizione di "Racconti di Palio… e di potere" al Teatro dei Rinnovati martedì 15 (ore 21) organizzato da Maurizio Bianchini con la partecipazione di Maura Martellucci e con l’apporto dell’Officina della memoria della Moviement hd di Riccardo Domenichini. Un evento che richiama sempre tanto pubblico per lo stile collaudato, la possibilità di vivere momenti passati del Palio, di ammirare filmati inediti o restaurati. Ed è il modo anche per sostenere le iniziative della Lega Italiana per la lotta ai tumori. "Ringrazio il Comune per il sostegno – ha esordito Bianchini – che ci permette di arrivare alla quarta edizione dell’evento, iniziato nel 2015. Attraverso la sinergia del lavoro di ricerca di Maura Martellucci e lo straordinario archivio dell’Officina della memoria, possiamo sviluppare un appuntamento dove si esamina, attraverso i secoli, i rapporti fra Contrade, Palio e i poteri di tante epoche: non mancherà anche il senso dello spettacolo, oltre che della ricerca. Con noi il gruppo folk della Serpe d’Oro, che sta preparando proprio un disco di canzoni senesi, e l’attore Francesco Burroni". "Un potere che non solo è cambiato nel corso dei secoli ma che ha trovato – parole di Maura Martellucci – sempre una tenace resistenza da parte delle Contrade e che offre una serie di gustosi esempi". "È il ritorno a una sorta di tradizione orale attraverso la più recente tecnologia – osserva Domenichini – ma con il gusto del racconto degli anziani. Il restauro di filmati e fotografie è una sfida continua a cui non possiamo sottrarci". "Un rapporto che continua, noi facciamo prevenzione – osserva Gaia Tancredi della Lilt – andando incontro alle Contrade, come il recente e attento screening che ha visto protagonisti oltre 400 contradaioli". Biglietti acquistabili alla biglietteria dei Rinnovati, nella sede della Lilt e alla concessionaria Pampaloni.

Massimo Biliorsi