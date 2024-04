Torna l’Eroica Juniores. I migliori giovani al mondo sulle strade della provincia

È un altro grande appuntamento targato Eroica, questo volta dedicato al meglio del ciclismo giovanile a livello mondiale. Da mercoledì 17 a domenica 21 è in programma Eroica Juniores Internazionale – Men Nations Cup che per il secondo anno consecutivo farà tappa a Chiusdino, appuntamento di spicco della Coppa delle Nazioni che prenderà il via tra pochi giorni in Francia. La corsa, organizzata da Eroica Italia, toccherà le province di Grosseto, Siena e Arezzo. E Chiusdino e la Val di Merse saranno teatro della tappa conclusiva del programma, con il traguardo finale a termine di un percorso che partendo dal centro storico di Siena si distenderà lungo 102 chilometri. La Coppa delle Nazioni junior è la challenge più importante del calendario mondiale di categoria. Ben 29 squadre provenienti da tutto il mondo: 18 team nazionali, 6 squadre di club stranieri, 1 club italiano e 4 rappresentative regionali.

"La gioventù più bella è quella che nel 2024 sceglie di fare grande fatica – afferma l’ideatore de L’Eroica Giancarlo Brocci –, noi siamo qui a proporre la nostra unicità, con strade bianche salvaguardate, con l’idea di aver riportato la bici da strada fuori dall’asfalto. L’Eroica è un nome che quando si mette in strada, tutti vengono da tutto il mondo. In questa direzione e con questo spirito è andata la scelta di Eroica Juniores Coppa delle Nazioni, per la quale già dall’anno scorso, per la prima volta tenuta in Italia, abbiamo ricevuto molti complimenti per la più bella manifestazione annuale riservata a questa categoria".

"L’evento esprime un grande valore territoriale – aggiunge il presidente di Eroica Franco Rossi – perché in questa edizione, oltre a Grosseto e Siena, toccheremo anche la provincia di Arezzo. L’importanza sportiva è far parte di un mondiale a tappe under 19. Ad oggi registriamo il sold out, avendo avuto richieste per 38 nazionali, ma avendo potuto dare una risposta positiva solo a 29 squadre per un limite massimo di 176 atleti partecipanti. Un successo confermato dai numeri per una competizione tra le più importanti al mondo".

"È un grande privilegio e responsabilità essere riusciti a portare e mantenere Eroica Juniores a Chiusdino – prosegue Pietro Bandinelli presidente del Gc Val di Merse –, una prestigiosa gara internazionale, ma anche una vetrina che attirerà tanti appassionati della bicicletta e non solo. Sarà una nuova opportunità per far conoscere Chiusdino e la Val di Merse a giovani atleti proventi da tutto il mondo e non mancheranno sostenitori italiani e stranieri. Lo spettacolo di Eroica è speciale perché unisce sport e ambiente, ribadendo l’importanza della sostenibilità, del contatto con la natura e con le nostre terre".