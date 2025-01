Torna la Terre di Siena Ultramarathon. Medaglia dedicata alla prima edizione

La Terre di Siena Ultramarathon torna domenica 23 febbraio: per gli organizzatori è tempo di svelare la medaglia che quest’anno si veste di una luce e di un orgoglio speciale. Un ritorno alle origini, alla prima edizione, con le tre stelle a simboleggiare le tre distanze competitive, e l’atleta mentre taglia il traguardo in uno spaccato realistico, con Piazza del Campo sullo sfondo. Sul nastro del traguardo la data dell’evento, mentre il nome è inciso sui bordi. A contribuire all’amarcord, anche la forma, che torna morbida e rotonda per questa medaglia dorata, dai toni rossi in pendant con il cordino, legato alla medaglia attraverso un elegante incisione che raffigura due stelle.

Gare per tutti, dai temerari ultrarunner che animeranno la sfida sulla 50 km/740 D+, 32 km/457 D+ e 18 km/290 D+, tutte in modalità competitiva e, quindi, con obbligo di tesseramento e certificato medico-agonistico.

Dedicata agli amanti di Nordic e Fit Walking e a chi volesse godersi il percorso senza lo stress del cronometro, le due passeggiate non competitive da 13 km e 5 km, e senza obbligo di tesseramento e certificato medico.

IscrizioniLe iscrizioni sono aperte sul sito: https://www.terredisienaultramarathon.it/, dove sono presenti anche anche le modalità di iscrizione di gruppo e ulteriori notizie. Ci sarà la chiusura anticipata delle iscrizioni alle tre manifestazioni competitive. non appena ci sarà il raggiungimento di 1500 atleti complessivi.