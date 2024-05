Torna la Fiera dell’agricoltura alle Tre Berte

Con la primavera torna uno degli appuntamenti sinonimo di tradizione in Valdichiana, tra buona cucina, mostre, intrattenimento musicale e tante curiosità per chi vive, lavora e ’respira’ la campagna. Nel territorio di Montepulciano, precisamente nella frazione di Tre Berte, dal 9 al 12 maggio, sarà infatti il momento della Fiera dell’Agricoltura, edizione numero 40, traguardo significativo per un evento che raduna appassionati e buongustai da tutto il circondario. Come sempre non mancheranno gli espositori inerenti il mondo agricolo, grazie alla mostra mercato ed alla mostra degli attrezzi agricoli, ma anche la mostra mercato dei vitelloni da carne di razza Chianina. E poi l’esposizione equina, le esibizioni di volteggio, la gara di dressage, la musica dal vivo.

Sabato 11, dalle 15, anche il raduno dei trattori con tanto di sfilata. L’apertura sarà, come sempre, affidata alla cena di ’A tavola con il Nobile’, realizzata in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano e che avrà al centro il riconoscimento del premio ’Cantiniere dell’anno’ che quest’anno arriva all’edizione numero 20. Il premio ha l’obiettivo di mettere in evidenza il professionista che si è particolarmente distinto nell’attività di cantiniere, un mestiere storico e fondamentale a Montepulciano, ricco di fascino ed in cui resta fondamentale l’apporto umano. Il vincitore dello scorso anno fu Andrea Goracci (nella foto). In prima fila nell’organizzazione della Fiera dell’Agricoltura c’è l’associazione Tre Berte, dinamica realtà del territorio.

Luca Stefanucci