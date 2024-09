Torna Blu Etrusco. Fine settimana a Murlo

Tra i più attesi appuntamenti con la cultura e l’enogastronomia di fine estate torna il festival Blu Etrusco che valorizza e promuove Murlo, il Museo civico etrusco e il sito archeologico di Poggio Civitate che custodisce i resti dell’omonimo palazzo etrusco - un unicum al mondo. Sabato 7 e domenica 8 in programma due giorni tra spettacoli rievocativi, allestimenti storici, archeotrekking, laboratori didattici ed enogastronomia.

I trekking che al mattino (ore 9) inaugureranno le due giornate, le sale del museo, che custodiscono il celebre ’etrusco col cappellone’, si trasformeranno nelle stanze di quei signori etruschi che, nel VI secolo a.C., abitavano nel principesco palazzo di Poggio Civitate.

Nella piazza ci sarà spazio per gli allestimenti, per il mercato coi banchi degli artigiani all’opera, per i personaggi quali militari, musicisti, danzatori o semplici abitanti, che daranno colore a una manifestazione unica.

Aperti anche i laboratori didattici gratuiti per adulti e per bambini: dalla scrittura all’arte della guerra nell’antichità, passando per la religione, la danza, i gioielli, il viaggio.

Archeologi specializzati mostreranno come venivano realizzati alcuni monili, utensili in bronzo e ricche decorazioni architettoniche. Al mattino, oltre l’archeotrekking, tradizionale ’Colazione al museo’ con musica (ore 10.30); o per chi vuole riposare un po’ di più la colazione organizzata da ’Il Libridinoso’ alle 11. A seguire la visita guidata al museo (info sul programma e prenotazione laboratori 0577 814099).

Nei due pomeriggi, alle 17, conferenze con alcuni tra i più importanti archeologi ed etruscologi d’Italia.