Tirone, il fantino che somigliava a Tyrone Power

Manca ormai poco al prossimo Palio targato 2023: sono eroi i fantini di oggi? Ricordiamo Sergio Maggi detto Tirone, forse per una possibile somiglianza con la star hollywoodiana Tyrone Power, di Acquapendente dove poi è scomparso nel 1998. Fratello del noto Sgonfio, ha esordito il 16 agosto 1948 del Valdimontone montando Gioioso, montando poi altre quattro volte, fino allo straordinario del 5 settembre 1954. Si può dire che l’occasione più ghiotta per Tirone è stata quella del 16 agosto 1949 nel Nicchio, sua seconda carriera, con Salomè. Ma il palio per questo fantino termina ben presto, al primo San Martino, con una caduta che lo toglie dai possibili protagonisti, prima del trionfo civettino con la fortissima Popa e il Biondo. Nello straordinario dell’anno successivo, 28 maggio 1950, Tirone resta nel Nicchio con Marco Polo, e qui fa un piccolo capolavoro, andando inaspettatamente in testa. Solo il fatto di avere al terzo giro un cavallo ormai stremato gli toglie la gioia del successo.

Per qualche anno Tirone lascia la piazza, per poi correre due carriere nel 1954 nella Pantera, la prima con Dorina, ma questa è una corsa piuttosto anonima così come sarà l’addio al tufo nello straordinario.