Tir incastrato in via Nova. Traffico il tilt

E’ successo ancora: per la terza volta in due settimane, la disattenzione di un autista di Tir ha causato il blocco totale della circolazione sulla circonvallazione Via Nova di Colle, che il Comune è stato costretto a chiudere nel primo pomeriggio di ieri per consentire le complesse e delicate manovre per la liberazione del ‘bisonte della strada’, rimasto incagliato nel tratto a carreggiata ridotta dove sono in corso i lavori di riparazione della frana. Per distrazione o per noncuranza, il conducente del bilico ha ignorato i segnali di divieto per i mezzi del calibro del suo ed ha iniziato la discesa, bloccandosi, però, dopo poche decine di metri per il restringimento della sede stradale in corrispondenza di una stretta curva e restando impossibilitato sia a proseguire che a tornare indietro. Ci sono volute più di due ore di lavoro e di manovre al limite, per disincagliare il grosso mezzo e la circolazione è stata ripristinata solo dopo le 16. La paralisi della Via Nova ha imposto la tangenziale delle Lellere come unico collegamento fra le due parti della città ed ha complicato notevolmente sia la situazione del traffico di attraversamento della città bassa, sia l’ingresso da nord per i tanti mezzi in arrivo dalla 68 e dall’Autopalio. Super lavoro della polizia municipale anche per lo scioglimento delle code formatesi sulla circonvallazione dopo l’arresto del Tir, che hanno costretto decine di automobilisti imbestialiti a complesse manovre di inversione di marcia.