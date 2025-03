Tir carico di carta si ribalta in Tangenziale. Incidente fra auto e moto a Isola d’Arbia

Momenti di apprensione quando l’enorme autoarticolato ha perso il controllo ribaltandosi su un fianco sul bordo della carreggiata della tangenziale. Un incidente da brivido, anche se non c’è stato alla fine necessità dei vigili del fuoco, arrivati sul posto, per estrarre il camionista. Portato alle Scotte ma non sembrava grave. Il timore era legato alla concomitanza delle ’Strade Bianche’ che hanno richiamato a Siena migliaia di persone. E la tangenziale è uno snodo fondamentale per far defluire il traffico. Dei rilievi si è occupata la polizia municipale, intanto arrivava anche l’Anas. Pesantissimo il mezzo che, oltretutto, stando a parte del carico che si è riversato fuori, trasportava rotoli di carta.

Un altro incidente si è verificato ieri, alle 11.30, tra una macchina e una moto a Isola d’Arbia sulla Cassia Sud. Un 35enne è stato portato alle Scotte in codice 2. Attivata l’automedica di Siena, l’ambulanza di Taverne d’Arbia e anche in questo caso la Municipale di Siena. Nonostante qualche protesta per il blocco (inevitabile) del traffico quando le ’Strade Bianche’ hanno interessato Siena, tutto è scorso senza grossi intoppi.