Test di ammissione a Medicina, 98 i candidati del primo giorno

Test fattibile, modalità on line più facile da seguire, tempo di svolgimento forse troppo risicato per 50 quesiti, ma il secondo tentativo a luglio è immancabile: questo il commento unanime dei ragazzi che ieri nelle aule di informatica del plesso universitario di San Francesco hanno partecipato alla prima giornata del test di ammissione a Medicina, corso di laurea a numero programmato con graduatoria nazionale. Sono poco meno di 16mila i posti disponibili fra tutti gli atenei italiani: all’Università di Siena sono riservati 250 posti, che andranno ai candidati che risulteranno idonei dal test in corso, in base al punteggio e alla graduatoria finale.

Sono 642 gli iscritti a Siena alla priam sessione del nuovo test, che quest’anno non si svolge più in un’unica data in contemporanea nazionale, ma nel corso di 4 giornate in due sessioni, entrambi tentabili dai candidati, che poi potranno scegliere il punteggio migliore fra i due; la seconda sarà a luglio.

La prima sessione è scattata ieri a Siena: 98 gli iscritti della prima giornata, 5 non si sono presentati al turno del mattino. Oggi proveranno il test altri 105, domani 180 (due turni al mattina e uno il pomeriggio) e dopodomani i restanti 259 (suddivisi in tre turni). Il tutto messo in piedi da una macchina organizzatrice scrupolosa: una trentina gli amministrativi reclutati per la vigilanza e accoglienza, con Giuseppe Giordano responsabile del procedimento.

I candidati svolgono il test on line sulla piattaforma Cisia, in un percorso di svolgimento con tempi definiti: 90 minuti per risolvere 50 quesiti, distribuiti in 4 sezioni - per ciascuna delle quali sono previsti da 15 a 25 minuti -, su comprensione testo e conoscenze acquisite negli studi, biologia, chimica e fisica, matematica e ragionamento.

"Il tempo a disposizone non è tanto, ma il test è fattibile", dice Devid, il primo ad uscire. "I 25 minuti per 15 test di matematica sono forse pochi - racconta Sofia –. E i quesiti di biologia sono molto specifici". Vanessa e Aurora concordano: "Biologia e anche fisica sono le sezioni più difficili. I quesiti sulle conoscenze invece sono affrontabili".

