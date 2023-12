Tesi sull’Albo con Violenta. Ciuoli si laurea a Parma. C’è anche il fantino Giannetti

"Una bella tesi che ha fatto ben figurare Siena, raccontando tutto quello che viene fatto per i cavalli e le attenzioni poste per la loro tutela", spiega il veterinario plurivittorioso in Piazza Massimo Spinelli. Lui il correlatore della tesi di laurea di Simone Ciuoli, massaggiatore sportivo di cavalli per passione che si è laureato ieri con 105 all’Università di Parma nella triennale in Scienze Zootecniche e tecnologie delle produzioni animali. Con una tesi, come detto, su "Il cavallo da Palio: da gladiatore ad atleta. L’influenza del Protocollo equino per la tutela e per il benessere del cavallo nel Palio di Siena". Durante l’illustrazione sono stati mostrati alcuni video e c’era anche Violenta da Clodia.

Ciuoli ha ottenuto il punteggio massimo per la tesi, 12 punti. Venendo abbracciato subito dopo non solo da Spinelli ma anche da alcuni amici senesi che ieri lo avevano seguito a Parma: la moglie di Velluto Eleonora insieme alla figlia, il fantino Alessio Giannetti con la sua ragazza, ovviamente la fidanzata di Ciuoli e i genitori di quest’ultima.

La.Valde.