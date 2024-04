Terremoto in Valdelsa: "Qui scuole sicure"

"Non vi sono stati danni a persone o cose e non sono emerse segnalazioni particolari. Insieme alla Protezione civile e ai tecnici dell’amministrazione comunale abbiamo effettuato i primi sopralluoghi già nella tarda serata, in particolare presso la scuola d’infanzia di Cedda, che si trova in prossimità del luogo dove è stato registrato l’epicentro del sisma. Non sono emerse, per fortuna, criticità di nessun tipo, come del resto anche nelle ulteriori verifiche di questa mattina". Parole tranquillizzanti, quelle del sindaco di Poggibonsi, David Bussagli che, dopo la forte scossa di terremoto registratasi in città nella tarda serata di martedì, aggiunge: "Le nostre scuole sono state oggetto in questi anni di un’opera di adeguamento importante, ancora in corso, con quasi 18 milioni di euro investite. Una spesa per la sicurezza che per noi è stata prioritaria. Come sempre grazie a chi si è immediatamente mobilitato".

Una scossa che ha creato qualche momento di panico. "Una sensazione spiacevole, unita alla preoccupazione anche per non riuscire a capire, nei primi istanti, la gravità della cosa– racconta ancora Bussagli –. Non abbiamo danni a cose e soprattutto non è accaduto niente a nessuno. Sappiamo però che può accadere. Per questo negli anni, investendoci molto tempo e soprattutto tante risorse, abbiamo privilegiato la sicurezza degli immobili pubblici, delle nostre infrastrutture, soprattutto delle nostre scuole. Sono una quantità enorme di risorse che abbiamo attratto e investito – conlude il primo cittadino –. Sono soprattutto la dimostrazione di attenzione verso la città di domani e un atto di fiducia e cura verso i nostri più piccoli".