Terre di Toscana 2024. A marzo la rassegna

Torna ‘Terre di Toscana’, edizione 2024, ed il Chianti Classico - anche per il rilancio dopo gli anni durissimi della pandemia - si prepara per la grande vetrina internazionale: la rassegna è in programma nei giorni 24 e 25 marzo all’Una Hotel Esperienze a Lido di Lido di Camaiore. Per esperti ed appassionati, si tratta di degustazione libera ai banchi assaggio di ben 140 produttori che sono il fiore all’occhiello dei tanti distretti vitivinicoli toscani. Guardando alle etichette che partecipano, occorre dire che decine arrivano proprio dal Chianti Classico e più in particolare da quello che viene definito Chianti Storico, ovverosia la zona tra Castellina, Radda e Gaiole. Con aggiunta di firme importanti anche dalla vicina Greve. In questi anni, soprattutto a Gaiole si è insistito molto su questo concetto dell’identità, ed il vino di qualità fa la sua parte. Si tratta dell’edizione numero 16 della manifestazione, contrassegnata da crescente successo e appunto da rinnovato interesse all’indomani degli anni difficili della prima parte di questo decennio. Del resto: la coppia vino e turismo va ormai da decenni d’accordo. ‘Terre di Toscana’ è un evento organizzato da L’Acquabuona (www.acquabuona.it), testata giornalistica online che dal lontano 1999 si occupa sin nei dettagli in maniera specializzata dell’enogastronomia e dell’agroalimentare in tutta Italia. L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Camaiore. Conto alla rovescia, dunque, cominciato.

Andrea Ciappi