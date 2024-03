‘Terre di Siena’ Il Comune guida la task-force Il Comune di Siena ha approvato un protocollo di intesa per valorizzare la destinazione turistica 'Terre di Siena' in collaborazione con l'associazione Dmo Terre di Siena. La certificazione di sostenibilità GSTC ha avviato un percorso per coinvolgere operatori locali e ampliare la certificazione a nove Comuni. Una Dmo di prodotto gestirà il marketing turistico tramite una piattaforma web e un'applicazione gratuite.