Terra di Siena International Film Festival, la “tradizione sostenibile“

Il Terra di Siena in vetrina alla Croisette. La ventottesima edizione del festival cinematografico, che si svolgerà a Siena dal 5 al 9 novembre, è stata presentata all’Italian Pavillon dell’Hotel Majestic, nel corso degli appuntamenti istituzionali del festival di Cannes. Una vetrina di primissimo piano per questa manifestazione che ogni anno porta con sé a Siena personaggi e riflettori internazionali. Maria Pia Corbelli, presidente, ideatrice e fondatrice del Festival, e Antonio Flamini, che ne è il direttore artistico, hanno regalato al pubblico le prime anticipazioni su quanto avverrà a novembre, illustrando alcune novità. "Tra i temi di cui ci occuperemo quest’anno – ha spiegato Corbelli – ci sarà quello dell’innovazione tecnologica, che affronteremo con un focus sull’intelligenza artificiale. Su questo punto creeremo infatti un gemellaggio con il Festival della tecnologia e dell’innovazione cinematografica cinese che si terrà a Chongqing a luglio". Sempre presente il tema della sostenibilità ambientale. "A questo riguardo – ha proseguito la fondatrice del Terra di Siena – coinvolgeremo i giovani alla scoperta della città sotterranea, programmando anche una visita al Museo dell’Acqua per approfondire il rapporto da sempre esistito tra l’acqua e la città di Siena". Nel corso della presentazione al regista francese Charles Guèrin Surville è stata donata l’opera ‘Libro d’artista’ di Fabio Mazzieri, negli anni precedenti consegnata a Valeria Golino e Wim Weders. Il primo atto dell’edizione 2024 del Terra di Siena è andato quindi in scena nella cornice del Festival di Cannes, che conferma quindi la sua attenzione verso la manifestazione senese. Tra le anticipazioni annunciate ci sono le varie iniziative che prenderanno vita a Siena: il centenario della nascita di Marcello Mastroianni, il cinquantesimo anniversario della morte di Vittorio De Sica e i dieci anni dalla scomparsa di Manuel De Sica.

Riccardo Bruni