’Un mojito per la vita’, divertimento e solidarietà nel nome di Enrico

Torna giovedì 19 giugno la tredicesima edizione di “Un mojito per la vita”, l’appuntamento di inizio estate che si svolge a Piancastagnaio nel ricordo di Enrico Eugeni, vigile del fuoco scomparso prematuramente nel maggio 2012.

Un vasto programma di iniziative e spettacoli che la presidente dell’associazione Gaia Lombardi illustra alla vigilia dell’evento. "È una festa questa – ci dice Gaia Lombardi – che unisce divertimento,memoria e solidarietà nel ricordo di Enrico. Per questo, parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione italiana per la ricerca contro il cancro".

La festa inizierà con un dopocena accompagnato dalla musica del gruppo locale Be Folki, con la presenza iconica del Mojito cocktail, bevanda cubana. Venerdì si entrerà nel vivo della festa, con la presenza di E bike, show di stuntman bike e la collaborazione con il moto club Wikinge Divisione . Sabato e domenica, musica, laboratori, momenti a tema e la presenza di famosi artisti e gruppi, tra cui il campione mondiale di jo jo Lorenzo Sabatini e il gruppo Bandao che si esibirà sul palco. Il tutto nello scenario del parco verde del Campo di Fiera.

"Ma ’Un mojito per la vita’ – ha detto la presidente Gaia Lombardi – è molto più di una festa ormai tradizionale, perché racchiude la passione e l’energia di tanti volontari che con grande dedizione possono rendere possibile ogni dettaglio. È nei sorrisi, nei ricordi nella voglia di fare del bene. Ed è per questo – conclude Gaia Lombardi – che, oltre al ringraziamento a tutte le associazioni ed enti che ogni anno ci sostengono, soprattutto il nostro pensiero e ricordo va ad Enrico Eugeni e con lui a tutte le persone che non ci sono più. Il nostro impegno è a donare speranza attraverso la ricerca. Tutti insieme, anche quest’anno, rompiamo il ghiaccio".