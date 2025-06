Caso Stosa, la replica dell’azienda: "Nessuna condotta antisindacale"

Dopo l’attacco della Cgil sulle relazioni sindacali con Stosa, arriva la replica dell’azienda. A partire dall’assemblea: "Inizialmente la richiesta era stata rifiutata in quanto si faceva espresso riferimento a un ipotetico “accordo telefonico” che non è mai esistito, oltre al fatto che in quella giornata erano già stati organizzati vari eventi e/o incontri in azienda, per cui Stosa non era in grado di garantire un adeguato svolgimento di tutto se si fosse aggiunta anche l’assemblea sindacale".

Detto ciò, osserva Stosa "si è giunti a un’intesa di massima. L’azienda aveva suggerito un orario di cambio turno, per cui avrebbe organizzato l’assemblea venerdì 6 giugno alle 15. Tuttavia, la CGIL ha fortemente criticato tale orario ritenendo essenziale l’orario inizialmente indicato delle 14, per cui, accettando la richiesta sindacale in un’ottica di sana collaborazione, l’assemblea in questione è stata organizzata per venerdì 6 alle 14". Assemblea che si è tenuta, "con la presenza di circa dieci lavoratori. Stosa non ha mai posto in essere, direttamente e/o indirettamente, alcuna azione interna volta a ostacolare lo svolgimento dell’assemblea e/o a ridurre il numero dei partecipanti. Infatti i lavoratori di Stosa sono e restano assolutamente liberi di partecipare e di esprimere le proprie opinioni".

Per Stosa, "la scarsa partecipazione all’incontro non può in alcun modo essere attribuita a comportamenti o decisioni aziendali".

Sulla nomina della Rsa, "non vi è stato alcun disconoscimento strumentale di tale figura, ma unicamente una diversa interpretazione della disciplina contenuta nel Ccnl adottato dall’azienda". Contratto che "non prevede espressamente la figura della Rappresentanza sindacale aziendale (Rsa), facendo invece sempre riferimento alle Rappresentanze sindacali uitarie (Rsu)". Per cui se la Cgil "confermasse la propria interpretazione di ritenere “alternative” le Rsu e le Rsa, l’azienda si sarebbe riservata di interpellare gli estensori nazionali per un loro parere pro veritate".

L’azienda, si conclude la nota "ha sempre agito nella piena osservanza delle norme e nello spirito del dialogo costruttivo. Rigettiamo con fermezza ogni accusa di condotta antisindacale. Confidiamo che i prossimi passi possano essere compiuti in un clima di reciproca collaborazione e buona fede, nell’interesse primario dei lavoratori, ai quali l’azienda riserva da sempre la massima attenzione e rispetto".