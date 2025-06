Ammortizzatori sociali estesi fino al 2027. Boccata d’ossigeno per i lavoratori Beko

"Un aiuto concreto per i lavoratori della Beko di Siena, il governo mantiene le promesse fatte". Così il sindaco Nicoletta Fabio (foto) commenta l’esito del Consiglio dei ministri di ieri in cui è stato approvato il decreto legge che estende la disciplina degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2027 per i gruppi di aziende con almeno mille dipendenti sul territorio nazionale, fra cui Beko Europe. La condizione per poter accedere a questi sussidi era di aver sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali, e con il ministero delle Imprese e e con quello del Lavoro per la salvaguardia dell’occupazione, la gestione degli esuberi e l’attivazione di percorsi di reindustrializzazione. Per Beko, l’intesa era stata raggiunta nell’incontro fra le parti dello scorso 14 aprile. In concomitanza con la riunione del Consiglio dei Ministri, il primo cittadino ha convocato a Palazzo Pubblico i rappresentanti sindacali del sito senese per condividere le tematiche sul tavolo: "In un clima di grande collaborazione - sottolinea Fabio - è apparso ancora una volta evidente come le continue interlocuzioni e la proficua collaborazione che questa amministrazione ha instaurato con il Governo nazionale hanno portato a un importante provvedimento, che di certo non risolve la situazione, ma mitiga in maniera sostanziale le difficoltà che i dipendenti dell’azienda di viale Toselli si trovano ad affrontare".