San Felice acquista un ’top player’

San Felice piazza il colpo da 90. Siamo nel mondo del vino ma, nei giorni di calciomercato, l’azienda vitivinicola e alberghiera di proprietà del Gruppo Allianz ha scelto come suo nuovo enologo un top player. Si tratta del francese Thomas Duclos, che si è formato al laboratorio Oenoteam ed è famoso soprattutto per il suo lavoro con i vini di Bordeaux che lo hanno portato ad autodefinirsi un "coach del vino". Un nome in rampa di lancio - se vogliamo continuare con il parallelismo calcistico - e non un professionista a fine carriera che ha scelto il territorio senese per chiudere in bellezza.

Anzi: Duclos, tra gli addetti ai lavori, è considerato una delle figure più autorevoli della nuova generazione enologica francese. "San Felice con questa nuova collaborazione – si legge in una nota stampa – mira a consolidare il proprio impegno a produrre vini autentici, territoriali e di grande precisione stilistica, continuando a essere un riferimento d’eccellenza contemporanea nel panorama enologico internazionale". Duclos affiancherà e formerà i gruppi enologici delle tre tenute, San Felice (Chianti Classico), Campogiovanni (Montalcino) e Bell’Aja (Bolgheri). "Per affrontare le sfide che ci attendono – aggiunge Carlo De Biasi, direttore generale di San Felice – dobbiamo evolvere nei vigneti, nella cantina e nell’organizzazione. Il fattore umano per noi viene prima di tutto, la squadra è determinante: Thomas Duclos rappresenta la sintesi perfetta tra la visione esterna e il rispetto della nostra identità. Sarà un alleato ideale per un progetto che ci accompagnerà lungo questo percorso con l’aspirazione di ambire sempre al meglio, spinti da un’istintiva ricerca dell’eccellenza e dal desiderio di alzare costantemente il livello".

Giovanni Pellicci