Si avvicina il giorno dell’inaugurazione per la ventottesima edizione del Terra di Siena International Film Festival e il cartellone si arricchisce di anteprime mondiali e premi Oscar che sfileranno sul Green Carpet. Gli organizzatori promettono un allestimento avveniristico, creato per l’occasione dal China Science and Technology Film Week, il festival gemellato con quello fondato a Siena nel 1996 da Maria Pia Corbelli e diretto da Antonio Flamini. Ma è ancora da stabilire la sala che ospiterà la rassegna, inizialmente collocata al Pendola, che però potrebbe non essere pronto rendendo necessaria una soluzione diversa. Inaugurazione comunque fissata per il 5 novembre, con una madrina d’eccezione: Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024.

Tra i titoli annunciati quest’anno spiccano ‘Stranger Eyes’, scritto e diretto da Yeo Siew Hua, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e in esclusiva ora a Siena, e il film in anteprima europea ‘South of Hope Street’ della regista statunitense Jane Spencer, interpretato da William Baldwin, Tanna Frederick e Jack McEvoy, l’attore irlandese celebre per la serie Vikings, che saranno tutti presenti a Siena. Due le anteprime mondiali con ‘Never Look Away’, un docu-film sulla vita e la carriera della fotografa di guerra Margaret Moth, che vede l’esordio alla regia di Lucy Lawless, celebre per il suo ruolo nella serie Xena - Principessa Guerriera, e ‘Cascade’, del regista canadese Egidio Coccimiglio, con Sara Waisglass, Josh Cruddas, Allegra Fulton, tutti presenti al festival. In anteprima anche ‘La passione secondo G.H.’, del regista brasiliano Luiz Fernando Carvalho, tratto dall’omonimo romanzo di Clarice Lispector, con l’attrice Maria Fernanda Cândida, e ‘The Temptation of Grace’, diretto da Claire McCarthy, regista di film e serie tv come Domina. In programma c’è anche il thriller poliziesco ‘What Remains’ di Ran Huang, con gli attori Stellan Skarsgård, Gustav Skarsgård e Andrea Riseborough, che incontrerà il pubblico. Tra gli artisti ospiti anche la produttrice americana Eleonora Granata-Jenkinson, presidente della giuria, e Lina Sastri, che torna a Siena per presentare la sua opera prima alla regia ‘La Casa di Ninetta’. Tanti ospiti anche per il convegno dedicato al cinema dell’era digitale in programma venerdì 8 novembre al Santa Maria della Scala, al quale prenderanno parte Simonetta Amenta, Maurizio Nichetti, Roberta Torre, Gianni Canova, Eleonora Granata-Jenkinson e Adriana Chiesa Di Palma, con la direzione artistica di Stefania Casini. E sabato 9 novembre, al Teatro dei Rozzi, la cerimonia di premiazione.

Tra gli eventi collaterali anche l’omaggio a Vittorio De Sica e al figlio musicista Manuel De Sica, con un concerto in loro memoria con Flavio Emilio Scogna a dirigere l’orchestra.

Riccardo Bruni