Tenute Piccini cuore d’oro. Oltre al vino c’è l’acqua con il progetto ‘Ripartiamo’

Tenute Piccini: dal vino all’acqua. Nell’anno del Giubileo, Tenute Piccini ha, infatti, deciso di sostenere il progetto di Ripartiamo Aps Drops for Hope. L’iniziativa è finalizzata a promuovere il diritto all’accesso all’acqua potabile nei paesi più svantaggiati, si svolgerà mediante una serie di missioni in Africa e Sud America. La presentazione ufficiale del progetto avverrà oggi presso la sede aziendale, alla presenza di rappresentanti locali e internazionali, sottolineando l’importanza di unire le forze per un mondo più equo. Tenute Piccini è una prestigiosa azienda vitivinicola di Casole famosa in tutto il mondo e presenterà domani alle 12 ‘Ripartiamo’, il progetto che unisce qualità e solidarietà. Questo ambizioso programma nasce con l’obiettivo di fornire aiuti concreti (depuratori e borracce) alle comunità della Colombia, Mozambico, Bolivia e Botswana; rispondendo alle loro necessità primarie attraverso anche la donazione di strumentazioni tecniche essenziali. L’iniziativa rappresenta un nuovo capitolo nella storia dell’azienda, che da anni promuove la carità. Con "Ripartiamo", Tenute Piccini intende andare oltre il proprio ambito produttivo, facendo la differenza in territori in cui l’accesso a risorse di base come acqua potabile, energia e strumenti medici è limitato. ‘Ripartiamo’ non è solo un gesto caritatevole, ma un invito collettivo a sostenere chi è in difficoltà, dimostrando come la passione per il vino possa intrecciarsi con quella per il bene comune. Un impegno che ci ricorda come ognuno di noi possa contribuire a un futuro migliore, una goccia alla volta. In alcune zone del mondo, l’accesso all’acqua potabile è un autentico privilegio: l’11 % della popolazione mondiale, pari e circa 768 milioni di persone, infatti, non riesce a procurarsi da una fonte sicura nemmeno il minimo di acqua necessaria per la mera sopravvivenza. Ciò ha conseguenze devastanti: ogni anno 300mila bambine e bambini di età inferiore ai cinque anni muoiono per malattie causate da acqua inquinata. Con il progetto ‘Ripartiamo’, le Tenute Piccini offrono un esempio concreto di come il mondo dell’imprenditoria possa diventare un motore di cambiamento positivo. In un momento storico in cui la solidarietà è più che mai necessaria, questa iniziativa non solo dà speranza a chi ne ha più bisogno, ma ribadisce anche l’importanza di unire le forze per costruire un futuro più giusto e inclusivo.

Lodovico Andreucci