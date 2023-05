Tentano di rubare minicar Ladri in azione alla Lizza

di Laura Valdesi

Spaccano il vetro ad una macchina e cercano di rubarla. Ma non ce la fanno. Un blitz compiuto in maniera sfacciata, proprio nel cuore della città, tra l’altro in una delle aree più sorvegliate dagli occhi elettronici, quella della Lizza. Nel mirino dei ladri è finita una minicar. Si tratta infatti di una delle vetture che rappresentano la soluzione di mobilità ideale per gli under 18 o, in generale, per chi non ha conseguito la patente B e cerca un mezzo con funzionalità simili alle automobili per muoversi in città. Sono abbastanza costose e possono mettersi al volante anche minorenni fra i 14 e i 17 anni. Chissà se la macchina da città, dunque, ha fatto gola a qualche giovanissimo dei gruppi che popolano la zona della Lizza e della Fortezza, specie il sabato sera. Una persona che si trovava ai giardini, ieri mattina, ha notato il vetro della minicar rotto. E ha avvertito la municipale. Una pattuglia è andata a vedere cosa era accaduto.

Avevano anche provato a forzare la portiera, in terra ancora i frammenti di vetro negli spazi per la sosta ricavati davanti alla Cgil, sul lato del giardino appunto. Queste macchine da città sono infatti assimilabili ai ciclomotori per cui possono essere lasciate lì. La vettura, si è scoperto, apparteneva ad una donna che abita nel centro storico. Sembra che all’interno non mancasse nulla. I ladri (o vandali, si vedrà) hanno però fatto male i loro conti. Perché la microcar era posteggiata proprio dove punta la telecamera all’imbocco della Ztl in via dei Gazzani. Una volta ricevuta la denuncia della proprietaria, saranno guardati i filmati per dare un volto ed un nome agli autori in modo che non diventi una piaga, come sta accadendo negli ultimi mesi a Firenze.

C’è stata subito dopo un’altra emergenza per la polizia municipale. Porta Pispini, come si sa, è chiusa dopo la caduta di mattoni di venerdì scorso, in attesa del sopralluogo della Soprintendenza. Ma c’è chi ha pensato bene di passare lo stesso. Sì, sono state spostate le transenne messe dal Comune, per cui sia pedoni che scooter transitavano senza problemi. E’ stato segnalato alla Municipale che ha provveduto a (ri)sistemare le transenne, controllando che non si ripetesse. C’è un pericolo di cui non si conosce ancora l’entità per cui serve massima prudenza. E rispetto delle regole.