Tensione in piazza Matteotti. I poliziotti delle Volanti sequestrano due coltelli

Si dirigono verso l’angolo di via del Paradiso, proprio all’imbocco. Guardano in un punto, i poliziotti delle Volanti. E’ come se cercassero qualcosa. Tutto intorno la vita scorre normale, se non fosse per l’assembramento di forze dell’ordine. In più i militari di ’Strade sicure’. Poi gli agenti tornano indietro, attraversando piazza Matteotti. Nessuno dei passanti si accorge probabilmente di ciò che tiene in mano il poliziotto. Con i guanti, naturalmente. Due coltelli. Lunghissimi. Lama di circa 30 centimetri. Uno assomiglia a quelli utilizzati per tagliare il pane. Vengono sequestrati e, sicuramente, saranno rilevate le impronte per capire se appartengono a qualcuno dei giovani che ieri, poco dopo le 15, hanno creato nuovi momenti di tensione nel cuore del centro storico. Scene a Siena mai viste. Ad attirare l’attenzione sull’ennesimo episodio è il passaggio, lampeggiante acceso, delle Volanti in Banchi di sopra. Una, poi un’altra. Basta seguirle, convergono in piazza Matteotti. C’è un nutrito gruppo di ragazzi sulle scale del palazzo della Camera di Commercio. C’è agitazione. Alcuni alla fine si allontanano. Ragazzini, quasi certamente minorenni. Dai tratti somatici nordafricani ma, forse, anche dell’Est. Arriva anche il comandante delle Volanti. Gli uomini di ’Strade sicure’ controllano il via vai. Gli agenti parlano con il gruppetto. A lungo. C’è chi si ferma e chiede ’è successa un’altra rissa?’ Sembra in realtà, ma solo gli accertamenti potranno ricostruire quanto accaduto, che qualcuno abbia notato armeggiare con un coltello intorno ad uno degli scooter posteggiati davanti alla Camera di Commercio, sul lato dove ci sono gli alberi. Voleva rubarlo? Prendere qualcosa? Interrogativi a cui daranno risposte gli accertamenti della polizia , grazie anche alla fitta rete di videosorveglianza che punta proprio su quell’area. E che, anche in passato, ha consentito di individuare ladri di biciclette.

Lentamente l’assembramento di ragazzi si sfalda. "Tanto vanno via da qui e poi magari si ritrovano in Camollia oppure in piazza Gramsci", commentano alcuni passanti. Stupiti nel vedere una città mobilitata per gli eccessi di un gruppetto di ragazzini. Che vanno avanti da (troppo) tempo. Questa volta si è superato il limite: a chi appartengono i coltelloni da cucina sequestrati dalla polizia? In pieno giorno. Davanti a tutti.

Laura Valdesi