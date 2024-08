Telelaser, la mappa dei controlli. Tra strada di Pescaia e zona nord

Si sposta almeno in parte, a partire da lunedì, il posizionamento del telelaser, il nuovo strumento adottato dalla polizia municipale per controllare le violazioni ai limiti di velocità nelle strade urbane. Resteranno confermati i controlli nella strada di Pescaia, come peraltro ampiamente annunciato dall’assessore Enrico Tucci che lo aveva dichiarato all’annuncio del via alle rilevazioni.

Nuova sede invece per gli altri controlli, che nella prima settimana hanno riguardato le strade di collegamento verso il centro da e per Isola d’Arbia e Taverne d’Arbia. Ora invece, si annuncia nel bollettino della viabilità diffuso dalla polizia municipale, il telelaser sarà utilizzato nella zona nord del territorio comunale. Indicazione non meglio specificata, ma che è già un segnale per gli automobilisti e un invito a prestare maggiore attenzione, per rispettare i limiti di velocità anche in questa parte del territorio comunale, dopo che nei primi giorni ci si è concentrati sul versante sud. Oltre che, appunto, in Pescaia, strada al centro di particolare verifiche per la sua conformazione e per il pericolo aggiuntivo dettato dalla mancanza di barriere divisorie tra le due carreggiate, anche nei tratti a quattro corsie.

Una strada gravata da un consistente traffico, compreso quello dei numerosi pullman turistici che ora devono seguire le nuove disposizioni per far scendere i propri passeggeri, poi destinati a raggiungere viale Vittorio Veneto a bordo delle navette istituite dall’amministrazione comunale.