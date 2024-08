Telelaser, ieri il debutto in Pescaia. Prime multe e polemiche sui social

"Zona soggetta a controllo elettronico della velocità". I cartelli stradali posizionati in strada di Pescaia hanno funzionato ieri mattina in occasione del debutto ufficiale del Telelaser. Una pattuglia della Polizia municipale, ha inaugurato il nuovo strumento per rilevare e sanzionare eventuali infrazioni al Codice della strada, in particolare l’eccesso di velocità. In Pescaia, zona in cui da sempre gli automobilisti sono soliti premere sull’acceleratore, il limite è stato fissato a 60 km orari. E ieri mattina tre vigili urbani si sono posizionati lungo la strada per accertare eventuali violazioni.

Un po’ per la campagna di informazione promossa dall’amministrazione comunale nei giorni scorsi, un po’ per il tam tam (con plemiche annesse e connesse) registrato sui social, la maggior parte dei veicoli che ieri è transitato nella zona ha rispettato il limite di velocità, superando quindi l’esame del Telelaser. Auto e moto si sono mantenute entro la nuova soglia dei 60 km orari, tuttavia non sono mancati casi di trasgressori. Subito individuati dall’agente della Municipale assegnato all’utilizzo del dispositivo di controllo, almeno un paio di automobilisti in mattinata sono stati bloccati dagli altri due agenti della pattuglia, sono stati fatti accostare ed è stata contestata loro l’infrazione commessa. Con conseguente multa. Ma i controlli, in questa prima fase, sono stati disposti anche nella zona Sud del territorio comunale, compresa tra le frazioni di Taverne d’Arbia e Isola d’Arbia, con un costante monitoraggio delle strade di collegamento con il centro sia in entrata che in uscita.

Intanto sui social non si placano le polemiche sulla scelta dell’amministrazione comunale di adottare il nuovo sistema di controllo. Da una parte c’è chi accusa Palazzo pubblico di voler "fare cassa", penalizzando chi si sposta in auto o in moto per motivi di lavoro; dall’altra c’è chi invece giustifica il provvedimento in nome della sicurezza stradale. Il Comune al momento ha optato per il silenzio. L’idea è di aspettare qualche giorno dall’entrata in funzione del Telelaser prima di fare un primo bilancio dell’attività.