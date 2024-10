Telco Soluzioni Digitali: è scontro: "Manca il cinquanta per cento della retribuzione del personale"

"Mancanza del 50 per cento della retribuzione mensile per il personale di Telco Soluzioni Digitali, già alle prese con un difficile contesto". Astensione dal lavoro nella giornata di ieri per i 50 dipendenti della sede a Belvedere di Colle di Val d’Elsa, nel quadro di uno sciopero di carattere regionale per una realtà che annovera in Toscana oltre 400 addetti nel settore della riparazione e dello sviluppo delle infrastrutture in rete.

"La protesta andrà avanti fin quando le maestranze non avranno per intero i soldi dello stipendio – afferma il segretario generale di Slc Cgil Siena, Samuele Bernardini – dopo che l’azienda ha comunicato la volontà di effettuare i pagamenti in due tranche, anziché in un’unica soluzione come avviene sempre al giorno 20 di ogni mese. La prima parte è stata pagata, mentre la seconda, prevista per il 24 ottobre, giovedì scorso, non è stata ancora ricevuta dai lavoratori, alle prese con i bilanci familiari, con gli esborsi delle bollette, con la spesa quotidiana".

La sigla sindacale del settore delle comunicazioni ricorda il particolare scenario con il quale si trovano a fare i conti non da adesso i dipendenti di Telco: "Già a fine settembre-inizio ottobre, come sigla sindacale insieme con la Rsu, abbiamo espresso preoccupazione in seguito all’annuncio del cambio di proprietà – prosegue Bernardini – riguardo alle ripercussioni sui posti di lavoro. Lamentiamo carenze nei materiali a disposizione e in più in questo modo si perdono centrali di lavoro in provincia di Siena. Come organizzazione sindacale, chiediamo garanzie di sviluppo per l’occupazione. Ed ecco che all’interno di questo quadro poco rassicurante arriva anche la mancanza di una tranche dello stipendio. Da qui la decisione del fermo" (nella foto d’archivio, una manifestazione della Cgil). Telco Soluzioni Digitali è una azienda in appalto che lavora soprattutto con la ex Tim. Da quando il marchio delle telecomunicazioni è passato a FiberCop la situazione è cambiata e, a quanto pare, non in meglio dal punto di vista della realtà aziendale che ha una struttura pure in territorio colligiano. Adesso un’ulteriore questione da affrontare, in ambito sindacale, legata proprio alla seconda tranche di stipendi dei cinquanta addetti che compongono la forza lavoro dello stabilimento in Valdelsa delle Soluzioni Digitali.

Paolo Bartalini