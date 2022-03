Il TedX di Colle Val d'Elsa: l'incontro sul potere delle idee

Colle Val d'Elsa (Siena), 5 marzo 2022 - Appuntamento il 19 marzo con la prima edizione del Tedx Colle Val d'Elsa. Un evento, il Tedx, che si svolge in varie parti del mondo e che adesso approda anche in Toscana. Un tipo di incontro che si avvale ad ogni tappa di esponenti del mondo della società, della cultura, dello sport per raccontare la loro storia ed essere di ispirazione agli altri. "Un momento di riflessione, di confronto sociale e culturale, un’opportunità per ritrovarsi e costruire insieme nuovi orizzonti. Il tutto reso possibile dal lavoro coeso di volontari, speakers e partners che hanno fatto loro il motto #ideasworthspreading, ossia di idee che vale la pena diffondere", si legge in un comunicato del Tedx.

Sono sedici gli speaker che si alterneranno dalle 10 alle 19.30. Interventi uniti da un filo conduttore: la parola ombre. "Ombre - dicono da TedX - come le possibili proiezioni che l’individuo filtra dalla realtà che lo circonda. Il nostro tema parte proprio da qui. Parte dalla volontà di analizzare quanto ognuno di noi sia influenzato, anche inconsapevolmente, dalla società e quanto sia, invece, libero di effettuare le proprie scelte". Tra gli speaker anche Irene Siragusa, velocista della nazionale di atletica, originaria proprio di Colle Val d'Elsa.

Un evento con posti limitati, cui sarà possibile accedervi tramite una quota di partecipazione, che potrà essere versata a partire da sabato 5 marzo. Per acquistare, collegarsi al sito TedX Colle Val d'Elsa. Il biglietto vale anche per il pranzo. "Siamo fiduciosi che questa prima edizione possa essere il passo fondamentale che consenta alle idee di circolare nella nostra città e in tutta la Valdelsa", dicono gli organizzatori.

I nomi degli ospiti: Leonardo Pazzagli, Irene Siragusa, Gaetano Trovato, Cristopher Castellini, Riccardo Cucini, Takoua Ben Mohamed, Niko Giovanni Coniglio, Ginevra Negri Costantini, Francesco Rossi, Noemi Virto, Card. Augusto Paolo Lojudice, Nicola Bertellotti, Laura Vagliente, Myriam Florio, Luca Radaelli e Myriam Florio.