Teatro del Popolo, musical di Natale ’Alice nel Paese delle meraviglie’

Il musical di Natale al Teatro del Popolo di Colle di Val D’Elsa. Domani alle 21 andrà in scena "Alice nel Paese delle Meraviglie". Il musical italiano nato da un’idea di Andrea Cecchi e Alessio Fusi e prodotto dalla Compagnia delle Formiche. Regia di Andrea Cecchi. Le musiche sono di Lapo Ignesti e Elisa Bisceglia. La trama dello spettacolo è ispirata al libro di Lewis Carroll ’Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie’. "Se sarete curiosi come Alice e la seguirete fin dentro la tana del coniglio bianco – spiegano gli autori - assisterete a un vero e proprio trionfo di fantasia. In un Paese delle Meraviglie in cui i bruchi borbottano e i gatti parlano, anche un Cappellaio Matto non vi sembrerà poi tanto folle. Se anche riusciste a non perdere la testa in un mondo completamente al contrario, state in guardia: con la Regina di Cuori nei paraggi, nessuna testa è al sicuro!".

Un grande classico della letteratura in un nuovo, sorprendente musical. Un cast di quindici performer d’eccezione farà rivivere a grandi e bambini le emozioni e le continue sorprese che solo il Paese delle Meraviglie sa regalare. Le musiche coinvolgenti, gli oltre quaranta meravigliosi costumi cuciti a mano e le spettacolari scenografie faranno da cornice ad uno spettacolo, si dice, indimenticabile. La Compagnia delle Formiche nasce nel 2003 a un passo da Firenze. L’anno successivo produce il suo primo musical. Nel corso degli anni si è specializzata sia in produzioni originali che nell’adattamento di capolavori del teatro musicale internazionale: Alice nel Paese delle Meraviglie, La Spada nella Roccia, Cenerentola – Il Musical, Nel Magico Mondo di Oz, Love Story.

Il successo delle oltre venti produzioni all’attivo ha reso la Compagnia delle Formiche uno dei punti di riferimento nel panorama del musical italiano. Da sempre la Compagnia ha concentrato i suoi sforzi artistici sulle produzioni destinate all’infanzia, senza mai però trascurare il divertimento dei genitori che accompagnano i bambini a teatro. La grande attenzione delle Formiche ai più piccoli si riflette anche nei progetti portati avanti a cadenza annuale, in collaborazione con le scuole primarie della provincia fiorentina, volti a favorire la scoperta interattiva del testo e ad avviare i bambini al medium teatrale. L’appuntamento fa parte della stagione congiunta dei teatri della Valdelsa. Informazioni generali allo 0577 921105. Biglietti sul sito web teatrodelpopolo.it. Il Teatro del Popolo è in Piazza Unità dei Popoli 2 a Colle di Val d’Elsa.

Fabrizio Calabrese