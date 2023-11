Teatro a Corte Dieci spettacoli in scena sotto il titolo ’Muoviti’

Torna il ‘Teatro a Corte’ con una nuova stagione intitolata ‘Muoviti’. Un cartellone di dieci spettacoli, che proseguirà fino a maggio, ospitato alla Corte dei Miracoli, che presenta così il programma: "Abbiamo scelto di ospitare come sempre spettacoli di grande artigianato e di artisti generosi nell’incontro con il pubblico dentro e fuori dalla scena". Un’altra stagione teatrale senese, quindi, i cui spettacoli sono tutti in programma per il giovedì sera. L’ingresso è 10 euro (8 il ridotto) e l’abbonamento è di 65 euro (50 il ridotto). L’accesso è riservato ai soci della Corte, ma è possibile tesserarsi direttamente sul posto.

Si parte giovedì 16 novembre, alle 19.30, con ‘La cena dei derelitti’, una vera cena-spettacolo di autofinanziamento, accompagnata da Francesco Chiantese, UgoGiulio Lurini e Sandro Fracasso. Sarà un evento fuori abbonamento. Tutti gli altri spettacoli saranno poi alle 21.30. Il 30 novembre ‘Stracci. Contro l’uomo medio’ di e con Vittorio Continelli. Il 14 dicembre ‘Estranei ai fatti contestati’ di e con Francesco Chiantese. Il 18 gennaio ‘Fallo! Omaggio a Lenny Bruce’ di e con Alessio Martinoli Ponzoni.

Il 1 febbraio ’Pagine che reggono il mondo’ (a ingresso gratuito), che sarà una serata di condivisione a partire dalle pagine dei propri libri preferiti, portati in scena e dagli spettatori.

Il 7 marzo ‘Motor Mundi’ da ‘Dei detti memorabili di Socrate’ di Senofonte, regia di Sandro Fracasso con UgoGiulio Lurini. Il 21 marzo ‘La Artusi (brodotraumadessert)’ di Federico Romagnoli, con Rita Ceccarelli, regia di Giuliano Lenzi. Il 18 aprile ‘The gorgeous fall’, regia di Sandro Fracasso con Andrea Traversi (in lingua originale). Il 25 aprile ‘Le parole del 25 aprile’ di e con UgoGiulio Lurini. Il 9 maggio ‘Carmen #1’ con Silvia Franco, Elisa Bartoli, Federica Cassati, regia di Silvia Franco, sound Design Marco Bianciardi, scena Luca Baldini.

Riccardo Bruni