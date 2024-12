Teatri di Siena chiude l'anno con 'Hokuspokus' della Familie Floz

Ai Rinnovati l’anno si chiude con la Familie Floz, che porta in scena il suo ‘Hokuspokus’. Da questa sera (venerdì 20) per le consuete tre repliche (oggi e domani alle 21, domenica alle 17), i Teatri di Siena accompagnano il loro pubblico ai giorni del Natale con uno spettacolo che porta con sé musica e fantasia. Il gruppo berlinese, infatti, è considerato l’emblema del teatro di figura contemporaneo. In questa occasione racconterà il viaggio di vita di due personaggi che si ritrovano e formano una famiglia.

Una scatola al centro del palcoscenico rappresenterà lo spazio vitale delle figure mascherate e si trasformerà dal paradiso alla casa di famiglia ai luoghi più disparati, mentre i creatori si muoveranno al di fuori di questo mondo e racconteranno la storia attraverso la musica, la manipolazione, il linguaggio (fantastico), il canto e i suoni, le telecamere dal vivo, i disegni e le maschere. "La storia di Hokuspokus è molto semplice - afferma il regista Hajo Schüler - ma proprio per questo permette di creare molte associazioni personali per tutti gli spettatori. Raccontiamo la storia di un percorso di vita di due persone che si trovano e creano una famiglia, con tutte le turbolenze, i colpi del destino e i momenti belli che una vita del genere può offrire, una vita che alla fine sembra giungere alla fine".

Domani alle 18.30 la compagnia incontrerà il pubblico nel foyer dei Rinnovati, in un evento particolare, pensato per valorizzare la partecipazione giovanile degli studenti senesi. Con la moderazione dell’intervista a cura di Francesco Tomei, infatti, gli studenti dell’istituto comprensivo Mattioli approfondiranno i temi dell’opera in scena e saranno guidati alla scoperta dei segreti del mondo del teatro. Con questo spettacolo, la stagione dei Teatri di Siena, curata dalla direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli, dà appuntamento all’anno prossimo. Si ripartirà già il 7 e 8 gennaio al Teatro dei Rozzi, con ‘Divagazioni e delizie’.

Un testo teatrale di John Gay, formato totalmente da scritti di Oscar Wilde, tradotto e portato in scena da Daniele Pecci. Il sipario dei Rinnovati si riaprirà invece dal 10 al 12 gennaio con Nancy Brilli, protagonista dello spettacolo di Gianni Clementi ‘L’ebreo’, regia di Pierluigi Iorio, una storia che prende inizio negli anni delle leggi razziali emanate dal regime fascista.

Riccardo Bruni