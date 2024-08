Taxi, arriva la novità delle licenze stagionali

Introduzione per la prima volta delle licenze stagionali, possibilità di turni integrativi o doppie guide, agevolazioni (da definire nel dettaglio con atto di giunta) per il trasporto dell’utenza con fragilità, possibilità di utilizzare il sistema del taxi condiviso.

Sono alcune delle novità introdotte dal nuovo regolamento per il servizio taxi, illustrate dall’assessore Enrico Tucci insieme al dirigente Guido Collodel e alla responsabile di elevata qualificazione Mariateresa Mauro. "Quando mi sono insediato – ha detto Tucci – ho ricevuto numerose segnalazioni sulle criticità del servizio. Questo è un primo strumento per farlo tornare a essere un vanto della città, ricordando sempre che si tratta di un servizio pubblico del cui funzionamento è responsabile il Comune". Previste anche indagini di mercato per valutare l’efficacia delle misure.