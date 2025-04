Taverne, la banda degli estintori: "Quattro colpi in meno di un mese"

di Laura ValdesiSIENAUna banda? Questo lo stabiliranno i carabinieri. Di sicuro un gruppetto (pare di giovanissimi) che si diverte facendo danni nei garage dei condomini di Taverne d’Arbia. Sia di privati che delle case popolari. Dove si sono verificati numerosi blitz, anche nel corso del tempo, denunciati a partire dal 2022 all’Arma. Nelle ultime settimane però hanno superato il limite, colpendo con troppa frequenza. Le modalità? Praticamente fotocopia. Vengono svuotati gli estintori nei garage costringendo i proprietari a ripetuti (e costosi) interventi di pulitura. Anche Siena Casa dovrà attrezzarsi dopo il recente episodio nel garage di una palazzina in via Manfredi di Svevia. E’ stato chiesto l’intervento dei carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo.

"Sono quattro gli episodi avvenuti nel giro di neppure un mese, dei quali tre denunciati all’Arma", conferma l’amministratore del condominio Antonio Vanni. E’ stato lui, dietro mandato delle famiglie proprietarie degli appartamenti e dunque anche dei garage, a raccontare alle forze dell’ordine lo scempio compiuto con gli estintori. Una situazione che ha esasperato gli animi, oltre a pesare anche economicamente.

"L’ultimo è accaduto proprio il giorno di Pasqua, intorno alle 18. Le posso dire che un condomino ha contribuito all’identificazione di un ragazzo. E’ stato fatto presente ai carabinieri", aggiunge Vanni. Anche guardando le telecamere di sorveglianza che, venendo da Siena, si trovano all’imbocco di Taverne, può arrivare un aiuto per scoprire chi sono i componenti del gruppetto che ha agito. E, magari, si può capire se sono gli stessi che si sono intrufolati in via Manfredi di Svevia. "Hanno svuotato tutte e quattro le volte gli estintori – prosegue l’amministratore del condominio –, ben visibili anche le loro impronte. Un danno di migliaia di euro. Perché ogni volta va chiamata una ditta per aspirare la polvere e poi pulire. Le assicuro che se verranno individuati, su delega dei condomini, chiederò i danni". Qualora venisse confermato che si tratta di minorenni dovranno ripagare tutto i genitori.

L’ultima incursione ha creato apprensione anche fra le famiglie che vivono in via Manfredi di Svevia, negli appartamenti di Siena Casa. Qui, un paio di settimane fa, è stato trovato il garage imbiancato, gli estintori vuoti. E, come rilevato anche dai carabinieri, subito intervenuti, c’erano anche bottiglie spezzate proprio dove vengono lasciate le macchine. Tanto che molti ormai le posteggiano all’esterno, vista la situazione. Non è la prima volta che accade qui, ci sono alcune denunce per danneggiamento (sempre con i famigerati estintori) che risalgono a qualche anno fa. Il problema, insomma, era conosciuto da tempo.

Come nel caso dei blitz al condominio poco distante, ci sono impronte che qualsiasi visitatore può vedere. E che mostrano come, facilmente, dal garage sono saliti stante la presenza di porte antipanico per le scale che conducono agli appartamenti. Tanto che i ragazzini sarebbero usciti proprio dal portone principale. Il timore, comprensibile, è che possano fare danni non solo nei garage ma anche all’interno del palazzo dove sono entrati con disinvoltura. Una situazione di disagio già rappresentata al Comune e a Siena Casa.