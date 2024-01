"Task Force" per i progetti dei giovani

Generazione T, impresa sociale composta da ragazzi under 30, il cui obiettivo è stato sin dall’inizio quello di creare un ponte tra le amministrazioni del nostro Paese, partendo da quelle comunali, e le giovani generazioni, esporta uno dei suoi progetti di punta in Val d’Orcia: la Task Force per le politiche giovanili.

Dopo avere incontrato nei mesi di ottobre e novembre le amministrazioni comunali dei sei Comuni facenti parte del progetto (Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d’Orcia e Montalcino) e avere gettato le basi da cui partire si entra nel vivo della Task Force. Infatti, negli ultimi due mesi Generazione T e le amministrazioni si sono impegnate a trovare un referente dei ragazzi per ogni comune che si è poi impegnato a sua volta per costruire le Tasks Forces comunali, composte da una decina di ragazzi circa. Ora lo spazio è dei ragazzi, i quali, coordinati dal referente e da due esponenti di Generazione T, si confronteranno sulle problematiche e le risoluzioni da attuare per il loro Comune relativamente ai bisogni e alla percezione di quest’ultimi da parte dei più giovani, fino a riuscire a redigere un documento ufficiale da fare approvare ai decisori pubblici.

Questa fase del progetto prevede quattro incontri per ogni comune distribuiti tra i mesi di gennaio e maggio, di cui i primi due volti alla crescita professionale e personale e all’accessibilità e servizi del territorio. Il terzo incontro avrà come focus le problematiche e i rapporti intercomunali (Amiata-Val d’orcia) e il quarto si focalizzerà totalmente sulla scrittura del documento finale. I ragazzi hanno già riflettuto sulle strutture pubbliche, l’offerta culturale, lo sport e le possibilità di studio e lavorative del loro comune e dell’intera area. Grazie allo scambio e il confronto positivo già si inizia a strutturare un punto di partenza per la stesura del documento finale.