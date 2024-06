Tanti eventi per la Festa della Repubblica. Celebrazioni ufficiali tra arte e musica

Tanti eventi per la Festa della Repubblica. Oggi alle 9 ai giardini della Lizza e all’asilo ’Monumento’ la solenne cerimonia dell’alzabandiera, simbolo dell’Unità nazionale, e la deposizione di una corona in onore ai caduti. A seguire si svolgerà un corteo per le vie cittadine con gonfaloni e autorità, fino a piazza del Duomo. Qui proseguiranno le celebrazioni con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, brevi interventi da parte di alcune autorità presenti e la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Quest’anno, in aggiunta alla cerimonia istituzionale, c’è stata l’apertura straordinaria delle sedi dei vari enti nelle giornate immediatamente precedenti per consentire alla cittadinanza la possibilità di conoscere luoghi normalmente chiusi al pubblico. Oltre al palazzo della Prefettura, hanno aderito all’iniziativa le Contrade che apriranno i propri musei. Alle 11,15 si terrà in Piazza Duomo il concerto della Banda Città del Palio, al Teatro dei Rinnovati alle 21.15 è previsto invece il Concerto del Conservatorio Rinaldo Franci ’Il Franci per l’ Italia: ottoni e percussioni in festa’.

Prenotazione all’indirizzo e-mail: [email protected]