Tante assunzioni nei fast food

Opportunità di lavoro nella ristorazione veloce. Tante le offerte, anche a tempo indeterminato, che arrivano dalle principali catene di fast food. Oltre un centinaio le posizioni aperte sul sito di McDonald’s (www.mcdonald.it/lavora-con-noi), tramite il quale è possibile candidarsi. In Toscana, per la nuova apertura del ristorante di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, la multinazionale seleziona addetti alla ristorazione. E’ richiesto il diploma di scuola superiore e il contratto offerto è part time. Posti vacanti anche nei fast food McDonald’s di Pistoia, Empoli, Arezzo città, Terranuova Bracciolini, Livorno. Burger King, presente in Italia con oltre 220 ristoranti e 4.500 addetti, è alla ricerca di addetti che svolgeranno la loro attività tra la cucina e il servizio al bancone dedicato ai clienti. Si richiede disponibilità a lavorare su turni, nei fine settimana e durante i festivi. Fucecchio e Siena sono tra le sedi con posti vacanti in Toscana. Per consultare le posizioni aperte e per candidarsi: www.burgerking.it, cliccando sulla sezione "Tutto su di noi" e poi "Careers". Un’altra catena di fast food che seleziona personale nella nostra regione è Kfc. A Firenze assume un restaurant general manager con conoscenza della gestione aziendale e almeno tre anni di esperienza in ruolo analogo. Nei ristoranti di Firenze ci sono altri tre posti vacanti come "team leader", 15 per nuova apertura di Spoon Direct, azienda licenziataria del marchio Kfc. Altri 30 a Siena, 10 a Livorno. Per inviare la propria candidatura: www.kfc.it/offerte.

Monica Pieraccini