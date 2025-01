Tamponamento sul Raccordo. Ferita una donna di 74 anni

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di ieri sul Raccordo Siena-Bettolle, nel tratto compreso fra Rigomagno e Serre di Rapolano. Un gravissimo incidente, un tamponamento. Coinvolti una macchina ed un mezzo pesante. C’è stato un imponente dispiegamento di uomini e soccorsi, unitamente all’intervento dei vigili del fuoco, per consentire al traffico di riprendere regolarmente. Il bilancio del tamponamento è di una donna di 74 anni ferita, portata al pronto soccorso delle Scotte dalla Misericordia di Sinalunga dove è stata sottoposta ad una serie accurata di accertamenti. Non corre comunque pericolo di vita anche se sulle prime, visto anche com’era ridotta la vettura su cui viaggiava, si erano temute conseguenze gravi.

L’allarme è scattato poco dopo le 14. C’era stato uno schianto al chilometro 33 della Siena-Bettolle, in direzione Siena. Bisognava intervenire subito, sia per aiutare le persone coinvolte che per controllare il traffico, vista l’arteria di grande scorrimento su cui è avvenuto il tamponamento. I soccorritori hanno trovato lì un mezzo pesante ed una vettura. Quando sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano, comunque, gli occupanti dei mezzi erano già fuori e venivano soccorsi dal personale sanitario. Ad occuparsi della ricostruzione dell’incidente la polizia stradale di Montepulciano, intervenuta per i rilievi. I pompieri hanno invece messo in sicurezza i veicoli e garantito la sicurezza del tratto. In ausilio anche personale dell’Anas.