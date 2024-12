Tamponamento a catena. Camionista a giudizio per omicidio stradale

E’ stato rinviato a giudizio per omicidio stradale il camionista che trasportava un carico di semi di girasole protagonista di un tamponamento a catena costato la vita ad un uomo sull’Autopalio, nell’ottobre 2023. Un incidente nel quale rimasero coinvolti sei mezzi, tutti sequestrati dalla Stradale che ha poi condotto gli accertamenti, coordinata dalla procura. Destò grande scalpore, non solo per il blocco del traffico e la deviazione sulla Cassia. Sollevò un polverone di polemiche legate alla richiesta di ammodernamento della Siena-Firenze.

Il processo per la morte del 70enne francese che viaggiava su una Yaris condotta da uno dei due figli si aprirà dunque il 14 aprile davanti al giudice Francesco Cerretelli. Parte civile si è costituita la famiglia della vittima, rappresentata dagli avvocati Sandro Sicilia e Daniele Petteruti. Che hanno chiamato in causa anche l’assicurazione, assistita dall’avvocato Elena Moraca. Un’altra parte civile è la persona che si trovava a bordo del Doblò che rimase schiacciato contro il muretto della carreggiata nel corso dell’incidente.

La.Valde.