Taglio dell’erba e sfalci. Interventi in corso su tutto il territorio

Il Comune prosegue con il taglio dell’erba nelle aree verdi, parchi e giardini e lo sfalcio delle banchine stradali su tutto il territorio comunale. Dopo gli interventi in Cerchiaia e su strada di Collinella, si proseguirà in strada del Linaiolo, strada del Mandorlo, di Sant’Apollinare, Giuggiolo e San Carlo, fino a venerdì 14 giugno. Per quanto riguarda i quartieri, è in corso il secondo sfalcio: in settimana sono previste via Peruzzi, Simone Martini, Mino Celsi, Marzocchi, Soldani, Montemaggio, via Vicobello e Caduti Vicobello, via Tanganelli, viale Sclavo e le zone di San Miniato, Scacciapensieri, Derna, oltre ad alcune zone del centro storico.