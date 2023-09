Taglio al costo della mensa a Siena: sconto per non residenti

È stato un tema al centro di accese polemiche, durante lo scorso mandato, quando la quota mensa per i non residenti fu portata a 8 euro a pasto. La nuova giunta è subito intervenuta riducendo a 6,60 euro quella tariffa, leggermente superiore ai 6,40 euro massimi previsti per i residenti con Isee oltre 60.000. E, altra novità, è stata prevista una riduzione progressiva del 20 per cento per il secondo figlio e del 40 per cento per il terzo figlio, destinata a tutti in base alla fascia di riferimento, la proposta è stata portata in votazione dall’assessore all’istruzione Lorenzo Loré.

"Abbiamo dialogato fin dall’inizio del mandato con i comuni limitrofi, cercando di andare incontro alle esigenze delle famiglie – afferma l’assessore Loré –. Con questa ulteriore riduzione, estesa a tutti i cittadini non residenti a prescindere dall’Isee, è volontà del Comune di Siena proseguire in un percorso che necessita comunque di supporto e dialogo con le altre amministrazioni".

Le riduzioni saranno applicate soltanto dietro richiesta formulata con l’apposita modulistica presente sul sito del Comune di Siena (www.comune.siena.it), dove sono ripartite tutte le fasce e le casistiche.

Questa mattina torna intanto a riunirsi il consiglio comunale, con molte interrogazioni all’ordine del giorno.