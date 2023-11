Taccalozzi guida provinciale di Unarma

Giulia Taccalozzi, comandante del Nucleo Carabinieri Forestali di Radda in Chianti, è la nuova segretaria provinciale di Unarma, l’associazione sindacale dei Carabinieri. "La sua nomina – si annuncia – rappresenta un passo avanti per l’associazione e un forte impegno per l’uguaglianza di genere e l’equità nell’ambiente lavorativo. La diversità di prospettive e l’inclusività sono fondamentali per il successo di ogni organizzazione e Taccalozzi contribuirà a far crescere e prosperare l’associazione".